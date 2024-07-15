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07:00, 15 июля 2024Забота о себе

Раскрыт оригинальный способ усилить интенсивность оргазмов

Фото: Tugol / Shutterstock / Fotodom

Клинический сексолог Саяка Адачи заявила, что усилить интенсивность оргазмов можно с помощью дыхательных упражнений. Ее слова приводит издание Goop.

По словам Адачи, усилить удовольствие поможет так называемое «огненное дыхание». Чтобы правильно выполнить это упражнение, нужно лечь на спину и сосредоточить внимание на области таза. После полного расслабления, рассказала специалистка, следует сжать мышцы тазового дна на секунду и затем расслабиться. При напряжении нужно делать вдох, при расслаблении — выдох.

«Во время этого упражнения дыхание естественным образом синхронизируется с ритмом сокращения и расслабления. Приток крови к тазовому дну увеличивается, что усиливает ощущения. К тому же это упражнение помогает получить более глубокие и яркие оргазмы в будущем», — рассказала сексолог.

Еще одной полезной практикой Адачи назвала циркуляторное дыхание, которое нужно выполнять в начале сексуальной прелюдии. Для этого женщине нужно сесть на партнера и представить, что у нее в области паха расположен «колодец сексуальной энергии», затем ей следует вдохнуть и сильно сжать мышцы тазового дна примерно на четыре-восемь секунд. При этом во время выдоха и расслабления мышц надо представлять, как энергия движется вверх по телу и вырывается из макушки головы, как фонтан, по направлению к голове партнера. «Мужчина же должен представлять, как проводит эту энергию из макушки головы вниз к тазовому дну, где высвобождает ее и передает обратно вам. Продолжайте цикл, пока не почувствуете удовлетворение», — объяснила Адачи, добавив, что подобные дыхательные практики помогают партнерам эмоционально сблизиться.

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Также для усиления удовольствия от секса необходимо научиться синхронному дыханию, продолжила специалистка. Эта практика предназначена для выполнения в позах, в которых партнеры смогут чувствовать, как их грудь и живот одновременно расширяются и сокращаются. В этом случае нет четкой схемы дыхания: партнеры выбирают удобную для себя технику и делают ее вместе. «Хорошо, когда один человек руководит дыханием, а другой пытается ему соответствовать, — отметила Адачи. — Как в танце — координация движений дыхания без необходимости общаться».

Ранее врач-сексолог Аманда Гессельман объяснила причину частого отсутствия оргазмов у женщин. По ее мнению, это происходит из-за того, что мужчины не знают, как доставить удовольствие женщине, или вообще не думают об этом.

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      Алиса Дмитриева
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