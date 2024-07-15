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16:25, 15 июля 2024Из жизни

Раскрыта кража конструкторов Lego на 17,6 миллиона рублей

В США владелец магазина Lego украл тысячи конструкторов на $200 тысяч

Фото: @Springfield Police Department

В США у скупщика изъяли ворованные конструкторы Lego на 200 тысяч долларов (17,6 миллиона рублей). Об этом пишет New York Post.

Преступное сообщество, занимающееся кражами детских игрушек, раскрыла полиция штата Орегон. Лидером банды, как считается, был владелец магазина Brick Builders Аммон Хенриксон, проживавший и работавший в городе Юджин. Со склада магазина изъяли более четырех тысяч наборов Lego, которые, по версии полиции, были ранее украдены из других магазинов.

Следователи утверждают, что Хенриксон не только скупал у преступников ворованный товар, но и сообщал им, какие именно конструкторы нужно похищать. Среди наборов, найденных при обыске, были автомобиль DeLorean из кинотрилогии «Назад в будущее», машина из «Охотников за приведениями» и космические корабль Хана Соло «Тысячелетний сокол» из «Звездных войн». Все они пользуются большой популярностью у коллекционеров.

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Следователи три месяца следили за магазином Хенриксона и неоднократно наблюдали, как воры направлялись к нему после очередной кражи, а затем выходили оттуда с деньгами. При этом во время беседы с полицейскими преступники и другие перекупщики жаловались, что Хенриксон платил им слишком мало, в сравнении со стоимостью похищенных конструкторов.

Хенриксона и его партнера по бизнесу Альберта Нэша арестовали в начале июля. Их обвиняют в создании преступного сообщества с целью совершения магазинных краж.

Ранее в США пару из штата Калифорния арестовали за кражу 2,8 тысячи редких наборов конструктора Lego. Под стражу взяли 71-летнего Ричарда Сигела и 39-летнюю Бланку Гудино.

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      Никита Савин
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