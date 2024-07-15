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15:27, 15 июля 2024Ценности

Раскрыты детали свадебного образа невесты наследника богатейшей семьи Индии

Стилист Капур: образ невесты Радхики Мерчант — это интерпретация свадебного сари

Фото: Reliance Industries / Reuters

Стилист Рия Капур раскрыла детали свадебного наряда Радхики Мерчант, которая вышла замуж за наследника богатейшей семьи Индии Ананта Амбани. Пост на эту тему появился в Instagram-аккаунте (cсоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Капур.

Капур рассказала, что образ невесты — это авторская интерпретация свадебного сари Panetar, которое традиционно выполнено в красно-белых тонах. Автором наряда выступил модельер Сандип Кхосла, чья команда вручную вышивала на ткани красный орнамент. Платье дополнили почти пятиметровая фата, украшенная драгоценными камнями, и двухметровый шлейф.

«Наряд цвета слоновой кости с вышивкой зардози состоит из ниспадающей юбки ghagra, на которую наложен второй съемный шлейф, пятиметровой фаты и тканевого плечевого дупатта», — уточнила в описании к фото виновницы торжества Капур.

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По словам стилистки, Мерчант также надела драгоценности, которые носили ее бабушка, мама и сестра на своих свадьбах, в том числе ожерелье со сверкающими бриллиантами и огромными изумрудами.

Женитьбу Ананта Амбани и Радхики Мерчант праздновали с 12 по 14 июля на родине пары — в Мумбаи. Торжества в честь замужества посетили сотни знаменитостей со всего мира.

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      Карина Черных
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