В Индии состоялась свадьба века. На нее потратили 600 миллионов долларов, за торжеством следил весь мир. Как оно прошло?

В Индии на свадьбу сына богатейшего человека Земли Амбани потратили $600 млн

В Индии наконец отгремела свадьба сына богатейшего человека планеты Мукеша Амбани. Праздничные мероприятия шли несколько месяцев, а завершением стало трехдневное торжество, на которое пригласили сотни гостей первой величины. Звездные гости, в том числе премьер-министр страны Нарендра Моди, политик Борис Джонсон, сестры Кардашьян и боксер Майк Тайсон, праздновали женитьбу Ананта Амбани и Радхики Мерчант на родине пары — в Мумбаи. Что творилось на свадьбе наследника самой богатой семьи Индии — в материале «Ленты.ру».

На свадьбу Ананта Амбани и Радхики Мерчант потратили 600 миллионов долларов

Свадьба проходила в принадлежащем семье жениха конференц-центре Jio World и семейном доме богатейшей семьи Индии. На пышное торжество, которое играли по традиционным обычаям, пригласили толпу знаменитостей, политиков, бизнесменов и друзей пары. Среди приглашенных оказались Ким и Хлои Кардашьян, Борис Джонсон, Нарендра Моди, Джон Сина, Тони Блэр, Майк Тайсон, Адель, Лана Дель Рей, Дэвид Бекхэм и сотни других именитых личностей, в том числе главные звезды Болливуда.

Анант Амбани и Радика Мерчант Фото: Reliance Industries / Reuters

Облачившихся в традиционные наряды гостей развлекал автор хита Despacito Луис Фонси, местный певец Далер Мехнди и рэпер Rema, пока полиция перекрывала улицы вокруг конференц-центра, чтобы приглашенные могли беспрепятственно попасть на площадку вопреки накрывшим город ливням.

$ 600 млн потратила семья Амбани на свадьбу

Организаторы превратили место проведения свадьбы в мини-версию священного индийского города Варанаси с помощью гигантских декораций и более 100 тысяч живых цветов. Декораторы также создали 60 цветочных скульптур в виде животных: обезьян, слонов и тигров. Всего на украшение зала дизайнеры потратили три недели. «Было много бессонных ночей», — признавались они.

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Гостей торжества лично приветствовали родители жениха — Мукеш и Нита Амбани. Что касается самих молодоженов, то жених появился перед приглашенными в золотом шервани, а невеста ослепила присутствующих свадебным нарядом индийского бренда Abu Jani Sandeep Khosla, красный орнамент на котором вышивали для нее вручную. Образ дополняли почти пятиметровая фата, украшенная драгоценными камнями, и двухметровый шлейф.

Гостей угощали традиционными индийскими блюдами и изысканными деликатесами, в том числе тирамису с икрой

«Я буду хранить эти воспоминания вечно и с нетерпением жду возможности создать новые», — так свою свадьбу описала невеста Радхика Мерчант в интервью Vogue.

До свадьбы пара отправилась с гостями в круиз по Средиземноморью

За месяц до самой церемонии бракосочетания пара пригласила больше тысячи человек в круиз по Средиземноморью. Родственники, друзья, семейные врачи и работники компаний, которыми владеют родители молодожен, путешествовали между Палермо и Портофино на лайнере Celebrity Ascent.

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«Это был ретрит для людей, которые по-разному внесли свой вклад в нашу жизнь. На борту были гости в возрасте от 6 месяцев до 90 лет», — объясняла невеста смысл круиза, во время которого пассажиры также могли сойти на берег и прогуляться по курортам Лазурного берега и итальянским городам.

На протяжении четырех дней именитые гости прямо на борту слушали легендарный бойз-бэнд Backstreet Boys во время официального вечера, танцевали на громкой вечеринке с диджей-сетом от Дэвида Гетты в Риме и посетили бал-маскарад, который прошел в особняке Château de la Croix des Gardes в Каннах.

Хедлайнером грандиозного вечера выступила поп-исполнительница Кэти Перри, а в конце вечера гости любовались мощным салютом и развлекались до самого утра на концерте Pitbull. Праздничный круиз завершился в Портофино, на берегу которого Амбани и Мерчант устроили пикник под открытым небом с концертом знаменитого тенора Андреа Бочелли.

Пара организовала еще несколько предсвадебных мероприятий

Круиз по Средиземноморью был не первым, а лишь очередным предсвадебным мероприятием. В марте молодожены начали с размахом отмечать будущее торжество в одном из самых красивых районов Индии — Удайпура. Тогда Индию посетили более 1000 гостей, в том числе Хиллари Клинтон, Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Иванка Трамп и другие знаменитости.

Все расходы семья Амбани взяла на себя — гостей доставили в Джамнагар чартерными рейсами и паромами, где на двоих человек разрешено было взять не более трех чемоданов

Помимо вечеринок и официальных ужинов гостям устроили экскурсию по дикой местности, а точнее, по центру спасения животных «Вантара», который принадлежит жениху. Там на 263 гектарах земли живут более 2000 животных.

Особое внимание при подготовке празднования уделили меню: со всей планеты на торжество собрали команду более чем из 25 поваров, которые приготовили для искушенных гостей внушительное число блюд японской, мексиканской и тайской кухни. Всего гостям предложили 75 видов завтрака, 225 вариаций обеда и 275 — ужина.

А в декабре 2022 года состоялась традиционная церемония «рока», в ходе которой жених и невеста дали друг другу обещание не рассматривать другие предложения о женитьбе и замужестве. На ней 28-летний Анант Амбани и 29-летняя Радхика Мерчант обручились в индуистском храме Шринатджи. Церемония ознаменовала начало их официального пути к браку.

Мукеш Амбани, занимающий девятую строчку в списке миллиардеров Forbes, известен своими баснословными тратами. В 2018 году в медиа уже трубили о свадьбе его дочери Мукеши, за которую отцу пришлось отдать как минимум 15 миллионов долларов. Сейчас миллиардер женит младшего сына и, по мнению журналистов, намерен потратить на торжество еще больше денег.