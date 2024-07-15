Россия резко нарастила ввоз яблок

Россельхознадзор: импорт яблок в Россию вырос в 1,8 раза в июне

По итогам июня 2024 года суммарные объемы ввоза яблок в Россию выросли в 1,8 раза в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 42 тысячи тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Россельхознадзора.

В ведомстве уточнили, что в месячном выражении показатель увеличился на 10 процентов. Для сравнения, в мае 2024 году в Россию ввезли в общей сложности 38 тысяч тонн яблок. Таким образом, за месяц объемы импорта выросли на 4 тысячи.

Главными поставщиками этих фруктов на российский рынок стали Турция, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Сербия, Китай и Узбекистан. Первая страна отправила 9,7 тысячи тонн яблок, вторая — 7,2 тысячи, третья — 6,4 тысячи, четвертая — 4,2 тысячи, а пятая — 1,7 тысячи.

Ранее в Россельхознадзоре сообщили о договоренности РФ и Северной Кореи о начале поставок яблок на российский рынок. Это решение было достигнуто в ходе двусторонних деловых переговоров в июне 2024 года. По словам главы ведомства Сергея Данкверта, еще одной востребованной продукцией из КНРД для России может стать женьшень. В Северной Корее, в свою очередь, заинтересованы в поставках сельскохозяйственных животных и молочных товаров из РФ.