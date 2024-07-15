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09:13, 15 июля 2024Экономика

Россия договорилась о поставках яблок из самой закрытой страны мира

Россельхознадзор: Северная Корея начнет поставлять яблоки в Россию

Фото: PxHere

РФ и Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея) договорились о начале поставок яблок на российский рынок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что представители северокорейской стороны выразили большую заинтересованность в организации поставок подкарантинной продукции в ходе двусторонних переговоров с Россией в июне 2024 года. РФ и КНДР отметили значительный потенциал для расширения торговли, в том числе за счет поставок яблок. «Все вопросы корейской (КНДР — прим. «Ленты.ру») стороны были сняты, стороны договорились о возможности начала поставок», — резюмировали в Россельхознадзоре.

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Ранее глава ведомства Сергей Данкверт заявил об отсутствии препятствий для начала поставок в Россию яблок и женьшеня из Северной Кореи. В свою очередь, зампред Комитета по контролю за качеством импортно-экспортной продукции и карантину КНДР Ким Су Чхор выразил заинтересованность в закупках сельскохозяйственных животных и молочных товаров из РФ.

Главным итогом двусторонних переговоров, добавил Данкверт, стало подписание меморандума между ведомствами о сотрудничестве в области карантина растений. Кроме того, Россия и КНДР договорились о сотрудничестве в области поставок порядка 30 тест-систем для диагностики болезней животных. Наращивание связей может привести к росту товарооборота между двумя странами, который по итогам 2023 года увеличился в девять раз, а в январе-мае 2024-го — еще на 54 процента.

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