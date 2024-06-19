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13:31, 19 июня 2024Экономика

Путин назвал хорошей динамику товарооборота России и КНДР

Путин: в 2023 году товарооборот России и КНДР увеличился в девять раз

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Объем товарооборота России и КНДР увеличился в 2023 году сразу в девять раз, а за первые пять месяцев текущего года показатель вырос еще на 54 процента, рассказал президент РФ Владимир Путин, находящийся с визитом в Пхеньяне. Его слова приводит «Интерфакс».

«Что касается товарооборота, то абсолютные цифры являются пока скромными, но наблюдается очень хорошая динамика», — сказал глава государства, которого цитирует агентство. По словам Путина, в рамках торгового взаимодействия двух стран речь идет «о самых разных направлениях».

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      Дмитрий Воронин
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