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15:19, 28 июня 2024Экономика

Северная Корея договорилась о поставках продуктов в Россию

Россельхознадзор разрешил Северной Корее поставлять яблоки и женьшень в Россию

Фото: KCNA / Reuters

КНДР может начать поставки в Россию продуктов, в том числе яблок и женьшеня. Об этом по итогам переговоров с зампредом Комитета по контролю за качеством импортно-экспортной продукции и карантину Северной Кореи Ким Су Чхором заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, говорится на сайте ведомства.

Стороны отметили большой потенциал для расширения торгового взаимодействия в части взаимных поставок продуктов питания. Ким Су Чхор указал, что страна заинтересована в закупках в России живых сельскохозяйственных животных и молочных товаров.

Также Россия и КНДР договорились о сотрудничестве в области поставок порядка 30 тест-систем для диагностики болезней животных. Главным итогом стало подписание меморандума между ведомствами о сотрудничестве в области карантина растений.

Ранее президент России Владимир Путин во время визита в Пхеньян заявил о росте товарооборота между странами в прошлом году в девять раз, а за первые пять месяцев текущего года — еще на 54 процента. По его словам, речь идет о самых разных направлениях.

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