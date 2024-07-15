Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение с 16 по 19 июля

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за риска пожаров. Об угрожающей региону опасности сообщила пресс-служба местного управления МЧС.

С 16 по 19 июля на территории полуострова и города Севастополя сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Спасатели напомнили, что особый противопожарный режим установлен в Крыму с 17 апреля.

В МЧС предупредили, что в этот период разводить открытый огонь в лесу строго запрещено. Кроме того, нельзя намеренно сжигать траву и бытовой мусор.

14 июля в Краснодарском крае между Анапой и Абрау-Дюрсо возник мощный лесной пожар. Огонь распространился на базы отдыха, оттуда эвакуировали почти 300 человек.