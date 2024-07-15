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09:09, 15 июля 2024Интернет и СМИ

Россиян призвали обратиться к врачу при ряде симптомов у близких

Врач Сологуб призвал обращаться за медпомощью при нарушении питания у близких

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Врач-психотерапевт, главврач Центра изучения расстройств пищевого поведения Максим Сологуб назвал ряд симптомов анорексии, заметив которые у близких, нужно обращаться к доктору. На эту тему он высказался в видео, опубликованном врачом и телеведущей Еленой Малышевой в ее Telegram-канале.

«Я абсолютно уверен, что любой родной человек заметит, что у близкого стало нарушаться питание, он перестал принимать пищу с другими людьми, он теряет массу тела или после приема пищи бежит в туалет и вызывает рвоту и так далее. Все эти вещи видны», — заявил врач.

Сологуб призвал россиян в этом случае сразу обращаться за медицинской помощью, не дожидаясь возможных ухудшений состояния у близкого человека.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина предупредила о серьезных последствиях жесткого ограничения калорий в рационе. Она сообщила, что такой режим питания может привести к тяжелым психическим расстройствам.

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      Маргарита Щигарева
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