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11:22, 15 июля 2024Путешествия

Россияне массово устремились в один регион на Кавказе

АТОР: число туристов в Северной Осетии достигнет миллиона человек к концу лета

Фото: Viktor Pogontsev / Russian Look / Globallookpress.com

К концу лета поток туристов в Северной Осетии достигнет миллиона человек. О том, что россияне массово устремились в этот регион на Кавказе, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Глава республики Сергей Меняйло рассказал, что за первые пять месяцев 2024 года Северную Осетию посетили 763 тысячи человек. Ожидается, что к началу осени это число вырастет до миллиона. По данным сотовых операторов, столько же туристов посетили регион за весь прошлый год.

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Меняйло добавил, что сейчас идет реконструкция старого здания аэропорта в Беслане. При этом работает новый терминал, открытый в 2022 году.

Также в регионе планируется расширение номерного фонда. Меняйло отметил, что из-за роста турпотока в мае 90 процентов объектов размещения в Северной Осетии были забронированы.

Ранее Краснодарский край назвали самым опасным регионом для отдыха в России, там фиксируется 88 процентов происшествий. Безопаснее всего оказались поездки на Северный Кавказ.

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      Мария Борисова
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