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14:26, 15 июля 2024Экономика

Россияне назвали самых «вредных» коллег

15 процентов россиян считают наиболее трудными в общении коллегами бухгалтеров

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Самыми «вредными» коллегами россияне считают бухгалтеров. Таковы результаты исследования сервиса «Работа.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Финансовых специалистов выделили 15 процентов опрошенных. Чаще всего указывали на трудности в общении с бухгалтерами по рабочим вопросам IT-специалисты (23 процента), их коллеги из финансовой сферы (18 процентов) и работники в области науки и образования (18 процентов).

Сложно общаться со службой безопасности 6 процентам респондентов. По 5 процентов россиян назвали проблемным общение с юристами, менеджерами по продажам, кадровиками и IT-специалистами. При этом 6 процентов опрошенных признались, что труднее всего им выстраивать диалог с представителями своей специальности.

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Легко общаются с представителями любых профессий 24 процента респондентов (27 процентов мужчин и 20 процентов женщин). При этом более половины граждан (55 процентов) считают, что сложности в общении возникают не из-за специальности человека, а из-за его характера, темперамента и особенностей личности.

В исследовании «Работа.ру» приняли участие более 3600 экономически активных россиян старше 18 лет из всех регионов страны.

Ранее опрос платформы онлайн-рекрутинга hh.ru показал, что почти половина россиян (46 процентов) не успевают хорошо отдохнуть от работы во время отпуска. Чуть большая доля респондентов (51 процент) в то же время заявила, что положенного отпуска им вполне хватает, а четыре процента граждан и вовсе назвали его слишком длинным.

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