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20:13, 15 июля 2024Силовые структуры

Россиянин предстанет перед судом за надругательства над пасынками

В Пскове россиянин пойдет под суд за сексуальное насилие над тремя пасынками

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Псковской области россиянин предстанет перед судом за преступления против половой неприкосновенности трех пасынков. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с июня по август 2023 года мужчина, проживавший с семьей возлюбленной, регулярно совершал действия сексуального характера в отношении трех пасынков в возрасте трех, восьми и 11 лет. В ходе изучения его личности, выяснилось, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

17 июня под Ростовом рецидивист ударил пасынка топором и получил шесть лет колонии.

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      Владимир Седов
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