Россиянин предстанет перед судом за надругательства над пасынками

В Пскове россиянин пойдет под суд за сексуальное насилие над тремя пасынками

В Псковской области россиянин предстанет перед судом за преступления против половой неприкосновенности трех пасынков. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с июня по август 2023 года мужчина, проживавший с семьей возлюбленной, регулярно совершал действия сексуального характера в отношении трех пасынков в возрасте трех, восьми и 11 лет. В ходе изучения его личности, выяснилось, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

17 июня под Ростовом рецидивист ударил пасынка топором и получил шесть лет колонии.