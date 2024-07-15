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14:19, 15 июля 2024Россия

Российские военные уничтожили в зоне СВО одну из самых быстрых в мире самоходок

МО РФ: ВС России уничтожили в зоне СВО САУ Archer и два автомобиля HMMWV

Фото: Wikimedia

Российские военные уничтожили в зоне специальной военное операции (СВО) самоходную артиллерийскую установку (САУ) Archer, которую эксперты считают одной из самых быстрых в мире. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

По сообщению оборонного ведомства, самоходка была уничтожена в ходе контрбатарейной борьбы — из этого следует, что называемая одной из самых быстрых установка не успела покинуть место боевой работы. Кроме того, в зоне ответственности группировки войск «Южная» были уничтожены две бронемашины HMMWV производства США. Гражданская модификация этих автомобилей продается под маркой Hummer.

Из другого западного оружия, уничтоженного за минувшие сутки, МО называет американскую САУ Paladin, польскую — Krab, британскую гаубицу FH-70 и американскую М777.

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Всего же с начала СВО российские военные уничтожили 551 зенитный ракетный комплекс, 16 586 танков и боевых бронированных машин, а также 1 378 боевых машин реактивных систем залпового огня и 11 916 орудий полевой артиллерии.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили способный поражать сверхзвуковые цели зенитный ракетный комплекс вооруженных сил Украины.

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      Марк Леонов
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