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13:39, 10 июля 2024Россия

Российские военные уничтожили способный поражать сверхзвуковые цели ЗРК ВСУ

МО: ВС России уничтожили три пусковые установки ЗРК Improved HAWK ВСУ

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы России уничтожили три пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Improved HAWK», состоящих на вооружении украинской армии. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Как пишет профильное издание Военное обозрение, система «Improved HAWK» способна поражать сверхзвуковые воздушные цели.

Кроме того, российские военные поразили склады хранения безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 131 район скопления живой силы противника.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении боевой машины ВСУ стоимостью 10 миллионов долларов. По данным российского оборонного ведомства, эту украинскую боевую машину уничтожили военнослужащие группировки войск «Центр».

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      Марк Леонов
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