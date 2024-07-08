Минобороны сообщило об уничтожении боевой машины ВСУ стоимостью 10 миллионов долларов

МО РФ: ВС России уничтожили танк M1A1 Abrams в зоне проведения спецоперации

Вооруженные силы (ВС) России в зоне проведения спецоперации уничтожили танк M1A1 Abrams, стоимость которого достигает 10 миллионов долларов. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России (МО).

По данным российского оборонного ведомства, эту украинскую боевую машину уничтожили военнослужащие группировки войск «Центр». Также МО отчиталось об уничтожении гаубиц Д-30 и М119.

В боях с российскими подразделениями принимали участие 31-я механизированная и 95-я штурмовая бригады Вооруженных сил Украины. Боестолкновения проходили близ населенных пунктов Розовка, Новгородское и Новоселовка Первая в Донецкой народной республике.

Ранее сообщалось, что Армия России уничтожила разработанную для Ирака бронемашину ВСУ за полмиллиона долларов.