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07:12, 15 июля 2024Силовые структуры

Российский военный решил провести время с близкими и получил пять лет колонии

В Абакане военного осудили на пять лет за временное уклонение от службы

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военного Владислава Филатова за временное уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, Филатов захотел провести время с близкими, поэтому 22 сентября 2023 года он не вернулся из отпуска на службу. Мужчина прибыл в военный комиссариат лишь 17 января 2024 года.

Отмечается, что осужденный будет отбывать наазание в колонии общего режима.

Ранее в Красноярске осудили на пять лет ефрейтора за уклонение от службы.

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      Екатерина Кашурникова
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