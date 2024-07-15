Российский военный решил провести время с близкими и получил пять лет колонии

В Абакане военного осудили на пять лет за временное уклонение от службы

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военного Владислава Филатова за временное уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, Филатов захотел провести время с близкими, поэтому 22 сентября 2023 года он не вернулся из отпуска на службу. Мужчина прибыл в военный комиссариат лишь 17 января 2024 года.

Отмечается, что осужденный будет отбывать наазание в колонии общего режима.

Ранее в Красноярске осудили на пять лет ефрейтора за уклонение от службы.