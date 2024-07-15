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15:39, 15 июля 2024Мир

Секретная служба рассказала об отправке охраны Трампа к Джилл Байден

Секретная служба США: охрана Трампа не отправлялась на мероприятие Джилл Байден
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Охрана бывшего американского лидера Дональда Трампа не перенаправлялась на мероприятие первой леди США Джилл Байден. Об этом сообщил руководитель по коммуникациям Секретной службы Энтони Джульелми в своем аккаунте социальной сети Х (бывший Твиттер).

«Секретная служба не отводила охранные ресурсы от экс-президента США, модели защиты так не работают», — сообщил представитель ведомства.

Таким образом Джульелми опроверг пост американской журналистки Сьюзан Крэбтри, которая заявила, что охрана Трампа была перенаправлена на мероприятие, в котором принимала участие супруга действующего президента США Джо Байдена. Крэбтри сообщила, что данную информацию ей якобы «передали два источника из Секретной службы».

Ранее глава Секретной службы Кимберли Читл заявила, что охрану Трампа усилили до конца избирательной кампании после произошедшего покушения во время его предвыборного митинга 13 июля в Пенсильвании.

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      Дарья Устьянцева
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