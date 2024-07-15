В США усилили охрану Трампа до конца избирательной кампании

Секретная служба США усилила охрану Трампа до конца избирательной кампании

Секретная служба США усилила охрану экс-президента Дональда Трампа до конца избирательной кампании после произошедшего покушения во время его предвыборного митинга 13 июля в Пенсильвании. Об этом сообщила глава службы Кимберли Читл в заявлении на сайте ведомства.

«В дополнение к вспомогательным мерам безопасности по охране бывшего президента Трампа в июне, с субботы мы также внесли изменения в его охрану, чтобы обеспечить его постоянную защиту во время съезда [Национального комитета Республиканской партии] и оставшейся части предвыборной кампании», — говорится в заявлении.

Читл подчеркнула, что уверена в новом плане по обеспечению безопасности бывшего американского лидера и кандидата на пост главы государства на предстоящих выборах. По ее словам, Секретная служба будет постоянно адаптировать операции по мере необходимости, чтобы обеспечить наивысший уровень безопасности.

13 июля на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали с места событий.