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14:34, 15 июля 2024Мир

Секретная служба США заранее предупредила об опасности перед покушением на Трампа

NBC: Секретная служба знала, что крыша, с которой стреляли в Трампа, небезопасна

Фото: Etienne Laurent / Reuters

Секретная служба США знала, что крыша, с которой стреляли в бывшего американского лидера и кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, небезопасна, и заранее предупреждала об этом. Об этом со ссылкой на источники в ведомстве сообщает NBC.

«Крыша, с которой злоумышленник выстрелил в экс-президента Дональда Трампа во время предвыборного митинга, была идентифицирована Секретной службой как потенциальная уязвимость за несколько дней до мероприятия», — передает телеканал.

Как указал в интервью один из высокопоставленных сотрудников Секретной службы США, во время митинга охрана должна была оцепить здание и караулить на его крыше, но этого никто не сделал.

Ранее председатель Республиканского комитета штата Нью-Гэмпшир Крис Эйгер заявил, что после покушения Трампа ждет безоговорочная победа на выборах.

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      Виктория Кондратьева
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