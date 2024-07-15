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12:20, 15 июля 2024Мир

Шансы Трампа на победу после покушения оценили

Политолог Дудаков: у демократов в США еще есть шанс усилить позиции
СюжетСтрельба в США

Фото: Etienne Laurent / Reuters

Шансы экс-президента США Дональда Трампа победить на ноябрьских выборах заметно выросли после произошедшего покушения, заметил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Малек Дудаков. Вместе с тем, он отметил, что торопиться называть Трампа новым президентом не стоит.

«Трамп и до покушения был фаворитом, обходил действующего главу государства Джо Байдена в большинстве опросов, собирал больше пожертвований. Кроме того, у демократов жуткий раскол после поражения Байдена на дебатах, многие выступают за то, чтобы снять этого кандидата», — напомнил Дудаков.

В том числе и из-за этого, как считает политолог, неудачное покушение стало очень выигрышным для Трампа с репутационной точки зрения: в глазах американцев он становится мучеником, человеком, пострадавшим за свои убеждения, сумевшим выжить после стрельбы.

«Тем не менее до выборов еще четыре месяца. И, учитывая безумный медийный фон в США, есть вероятность, что уже скоро про нападение на Трампа забудут, начав обсуждать новую повестку. Потому я бы не стал говорить об однозначно предрешенной победе Трампа, пока и у демократов есть шансы усилить свои позиции», — заключил собеседник «Ленты.ру».

В экс-президента США стреляли во время выступления на предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания). Сам политик получил ранение уха, с митинга его сразу отвезли в больницу. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.

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