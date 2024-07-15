Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:36, 15 июля 2024Силовые структуры

СКР расследует новые преступления ВСУ в ДНР и Белгородской области

СК расследует новые преступления ВСУ против жителей ДНР и Белгородской области

Фото: Alina Smutko / Reuters

Следственный комитет России (СКР) будет расследовать новые преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области и Донецкой народной республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным СКР, в результате обстрела ВСУ населенного пункта Красная Поляна в ДНР были ранены трое мужчин. А на трассе ДонецкМариуполь в Ленинском районе из-за сброса взрывоопасного предмета с беспилотника пострадал ребенок. Кроме того, в Горловке украинские военные ранили мирную жительницу.

В селе Новая Таволжанка Белгородской области снаряд ВСУ попал в частный дом, ранив мужчину и женщину. А на участке объездной дороги около Шебекино дрон-камикадзе атаковал грузовой автомобиль. Пострадал водитель.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям причастных к атаке лиц.

Ранее стало известно, что СКР взялся расследовать очередную атаку ВСУ на Белгородскую область.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Байден допустил оговорки в выступлении о покушении на Трампа. На Западе их назвали вопиющими

      Премьер-министр Эстонии Каллас подала в отставку

      Топ-модель снялась топлес на яхте для журнала

      Украинский дрон сбросил боеприпас на машину с двумя россиянами

      На Украине рассказали о возросших в два раза темпах мобилизации

      Россиянин оказался в больнице с пробитой головой после отдыха в пабе

      СКР расследует новые преступления ВСУ в ДНР и Белгородской области

      Названы пять помогающих не потолстеть после похудения правил

      Делегация муфтия Татарстана попала под обстрел ВСУ в зоне СВО

      Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества. Аферисты массово берут на граждан кредиты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше