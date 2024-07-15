СКР расследует новые преступления ВСУ в ДНР и Белгородской области

СК расследует новые преступления ВСУ против жителей ДНР и Белгородской области

Следственный комитет России (СКР) будет расследовать новые преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области и Донецкой народной республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным СКР, в результате обстрела ВСУ населенного пункта Красная Поляна в ДНР были ранены трое мужчин. А на трассе Донецк — Мариуполь в Ленинском районе из-за сброса взрывоопасного предмета с беспилотника пострадал ребенок. Кроме того, в Горловке украинские военные ранили мирную жительницу.

В селе Новая Таволжанка Белгородской области снаряд ВСУ попал в частный дом, ранив мужчину и женщину. А на участке объездной дороги около Шебекино дрон-камикадзе атаковал грузовой автомобиль. Пострадал водитель.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям причастных к атаке лиц.

Ранее стало известно, что СКР взялся расследовать очередную атаку ВСУ на Белгородскую область.