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16:40, 15 июля 2024Экономика

Скульптуру с дачи Геринга отказались признать объектом культурного наследия

Бронзового оленя в Смоленске отказались признать объектом культурного наследия

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Привезенного из Германии бронзового оленя, находящегося в саду Смоленска Блонье, отказались признать объектом культурного наследия из-за принадлежности к «враждебной стране». Об этом сообщает портал «Smolnarod».

Эту скульптуру солдаты Советской Армии в 1944 году обнаружили на даче рейхсмаршала Германии Германа Геринга. Оленя привезли в Россию после окончания Великой Отечественной войны. Известно, что скульптура является творением немецкого анималиста Рихарда Фризе и первоначально была установлена в Роминтенской пуще (ныне расположенной в Калининградской области). Считается, что создать скульптуру художнику велел немецкий кайзер Германской империи и король Пруссии Вильгельм II. Он поручил Фризе увековечить один из его охотничьих трофеев.

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С просьбой признать скульптуру объектом культурного наследия в Главное управление Смоленской области по культурному наследию обратился общественный активист. В заключении «Центра по охране и использованию памятников истории и культуры» указана причина отказа. Там сказано, что скульптура является «охотничьим трофеем, переданным после Великой Отечественной войны в Смоленск». Ее включение в реестр «нецелесообразно, так как увековечивание скульптуры, созданной во враждебной стране, уничтожившей часть исторических памятников России, будет несправедливым по отношению к другим объектам», говорится в документе.

Ранее в Тынде открылся памятник строителям Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Композиция представляет собой сюжеты из жизни строителей (укладка пути, досуг и быт), а также показывает маршрут железной дороги. Кроме того, одним из его фрагментов является медведь, который машет лапой из леса.

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      Мария Черкасова
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