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08:59, 8 июля 2024Экономика

В российском регионе открыли памятник строителям БАМа

В Тынде открыли памятник строителям БАМа

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Памятник строителям Байкало-Амурской магистрали (БАМ) открыли в Тынде, сообщает РИА Новости.

Памятник вылит из бронзы и установлен на гранитном постаменте. Композиция представляет собой сюжеты из жизни строителей (укладка пути, досуг и быт), а также показывает маршрут железной дороги. Кроме того, одним из его фрагментов является медведь, который машет лапой из леса.

Ранее правительство утвердило третий этап инвестиционного проекта по модернизации БАМа и Транссибирской магистрали до 2035 года. Благодаря развитию проекта будут возведены дополнительные пути, разъезды, туннели, мосты, включая переправу через реку Амур. Помимо этого, будут организованы подходы к морским портам, модернизированы станции и платформы. Общая цена работ по обоим магистралям составит более 3,7 триллиона рублей.

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      Мария Черкасова
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