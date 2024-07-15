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17:53, 15 июля 2024Из жизни

Собака выпрыгнула из лодки и проплыла шесть километров за пять часов

В Италии спасли собаку, выпрыгнувшую из лодки и проплывшую шесть километров

Фото: Victor Chartin / Unsplash

В Италии восьмилетний лабрадор Зигги был спасен после того, как проплыл шесть километров за пять часов. Об этом сообщает сайт What’s the Jam.

Марко Чеккон и Маринелла Джаретта находились на лодке у острова Пеллестрина вместе с детьми и собакой. Неожиданно пес решил окунуться в море и выпрыгнул из лодки. Хозяева прыгнули за Зигги, но его быстро унесло течением. Они вернулись на берег и сообщили о произошедшем в соцсетях. Пара попросила тех, кто увидит лабрадора и узнает его по фотографии, позвонить им.

Пять часов Чеккон и Джаретта не получали никакой информации. Лишь вечером туристка по имени Ксения заметила плывущего к берегу лабрадора. Деревня Сан-Пьетро, где это произошло, расположена в 6,44 километра от Пеллестрины. Предполагается, что Зигги смог преодолеть это расстояние по воде.

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Ксения высушила измученного пса, дала ему воды и еды и отвела в гостиничный номер, чтобы он отдохнул. Только после этого она увидела пост Чеконн и Джаретты в социальных сетях и написала, что их пес найден.

Зигги вернулся к хозяевам. Чеккон отметил, что уже спустя два дня после возвращения домой лабрадор снова рвался в воду.

Ранее сообщалось, что женщина прыгнула в грязную реку, чтобы спасти кролика, во время празднования Дня независимости США. Из воды спасительницу и животное вытащила команда факиров на лодке.

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      Юлия Юткина
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