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17:19, 10 июля 2024Из жизни

Женщина прыгнула в грязную реку ради спасения кролика

В США женщина прыгнула в грязную реку, чтобы спасти тонущего кролика

В американском штате Род-Айленд неизвестная женщина прыгнула в реку Провиденс, чтобы спасти кролика, во время празднования Дня независимости США. Об этом сообщает WJAR.

Женщина прыгнула в воду у моста, когда заметила в реке тонущее животное. Операцию по спасению зверька на видео сняла одна из празднующих и опубликовала его в TikTok. На соответствующих кадрах женщина доплывает до кролика и поднимает его в вытянутой руке под ободряющие крики толпы.

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Из воды женщину и кролика вытащила команда факиров на лодке. Они бросили женщине спасательный круг и помогли ей забраться на борт. Все это время она не выпускала из рук промокшее животное. Исполнительный директор организации Save The Bay, занимающейся сохранением естественного состояния залива Сан-Франциско, отметил, что Провиденс — река грязная и поэтому не самая безопасная для купания. Он посоветовал без острой необходимости в нее не окунаться.

Ранее сообщалось, что на Камчатке пес устал во время похода и вынудил туристов нести себя 15 километров. Они соорудили для питомца носилки из одеяла и сняли на видео его довольную мордочку.

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      Юлия Юткина
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