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19:58, 30 июня 2024Из жизни

Пес устал и вынудил туристов нести себя 15 километров

На Камчатке туристам пришлось нести уставшего пса на руках 15 километров

На Камчатке пес так сильно устал во время похода, что вынудил туристов нести себя на руках 15 километров пути. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Мир отдыха и туризма Камчатка».

Группа туристов взяла собаку в поход до ледниковых Голубых озер. Сначала псу удавалось держать нужный темп, однако на обратный путь сил у него уже не хватило. Сообщается, что он лег под сосну и отказывался двигаться, смотря на людей «грустным взглядом». Тогда туристы соорудили для него носилки из одеял. Уставшего пса четырем туристам пришлось нести до города Елизово.

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Довольную собаку сняли на камеру. «Смотрите, как балдеет», — сказала одна из участниц похода на видео. Протяженность всего пути, который прошла туристическая группа, составила 30 километров.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге женщина спасла выпавшую из окна собаку. Она смогла поймать животное с помощью одеяла.

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      Юлия Юткина
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