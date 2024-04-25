В Санкт-Петербурге женщина спасла выпавшую из окна собаку

Жительница Санкт-Петербурга спасла выпавшую из окна собаку при помощи одеяла

В российском городе неравнодушная женщина заметила в окне собаку и спасла ее. Об этом сообщает Telegram-канал «True Питер».

Необычный случай произошел в Санкт-Петербурге. Жившая в ЖК «Риверсайд» на Ушаковской набережной небольшая собака сумела выбраться из открытого окна квартиры на широкий карниз под ним. Однако назад вернуться уже не сумела: животному не хватило сил. Хозяева, по всей видимости, ушли из дома. Попавшую в беду собаку заметили соседи. Одна из жительниц ЖК спустилась вниз с одеялом и с его помощью смогла поймать выпавшее из окна пятого этажа животное.

Сейчас с псом все в порядке, он на передержке у спасительницы.

Ранее сообщалось, что в США трехлетнюю пропавшую собаку по кличке Мишка обнаружили живой в тысячах километрах от дома более полугода спустя. Отмечается, что пес был чистым и упитанным, когда его нашли.