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16:00, 25 апреля 2024Из жизни

В Санкт-Петербурге женщина спасла выпавшую из окна собаку

Жительница Санкт-Петербурга спасла выпавшую из окна собаку при помощи одеяла

В российском городе неравнодушная женщина заметила в окне собаку и спасла ее. Об этом сообщает Telegram-канал «True Питер».

Необычный случай произошел в Санкт-Петербурге. Жившая в ЖК «Риверсайд» на Ушаковской набережной небольшая собака сумела выбраться из открытого окна квартиры на широкий карниз под ним. Однако назад вернуться уже не сумела: животному не хватило сил. Хозяева, по всей видимости, ушли из дома. Попавшую в беду собаку заметили соседи. Одна из жительниц ЖК спустилась вниз с одеялом и с его помощью смогла поймать выпавшее из окна пятого этажа животное.

Сейчас с псом все в порядке, он на передержке у спасительницы.

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      Антонина Черташ
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