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14:40, 8 апреля 2024Из жизни

Пропавшую собаку нашли спустя восемь месяцев в тысячах километрах от дома

В США пропавшего пса нашли в 3,7 тысячи километрах от дома спустя восемь месяцев

Кадр: AP News

В США трехлетнюю пропавшую собаку по кличке Мишка обнаружили живой в тысячах километрах от дома спустя более чем полгода. Об этом сообщает Associated Press.

Пес потерялся в июле 2023 года в городе Сан-Диего, штат Калифорния. В последний раз его видели в гараже на работе у хозяина, Мехрада Хоумана. Мужчина вместе с женой сразу принялся искать питомицу. Шли месяцы, но найти Мишку все не удавалось. Однако хозяева не теряли надежды на воссоединение с собакой. «Я никогда не сдавалась. Я расклеила более тысячи листовок. У меня было объявление на заднем стекле автомобиля. Я носила ее поводок с собой всякий раз, когда искала ее», — рассказывает жена Мехрада, Элизабет.

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Хозяева были удивлены, когда спустя восемь месяцев с момента пропажи их собака внезапно нашлась в другом штате. Мишку обнаружили в пригороде Детройта, штат Мичиган, в 3,7 тысячи километрах от дома. Сотрудникам приюта для бездомных животных, которые приняли Мишку к себе, удалось связаться с Хоуманами благодаря чипу с их контактной информацией в холке собаки.

Отмечается, что Мишка была чистой и упитанной, когда попала в приют. Предполагается, что о ней заботились другие люди. Как считают сотрудники приюта, в июле собаку украли и продали новым хозяевам. «Как она попала сюда — это история, которую знает только Мишка», — утверждает местный ветеринар.

Ранее сообщалось, что в США кошка сбежала от хозяйки, пять лет провела на улице и выжила. Питомица по кличке Фейя пропала в 2019 году.

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      Алиса Удовик
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