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17:23, 15 июля 2024Ценности

Тина Канделаки назвала любимые бренды одежды

Телеведущая Тина Канделаки назвала Prada и Balenciaga любимыми брендами

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Телеведущая Тина Канделаки назвала любимые бренды одежды. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

48-летняя журналистка записала видео, в котором запечатлела себя в платье белого цвета и открытых босоножках. При этом она дополнила свой образ длинным серебристым ремнем и небольшой сумкой в тон.

В описании к ролику знаменитость ответила на вопрос одного из подписчиков о том, какие модные марки она предпочитает. Так, выяснилось, что телезвезда любит носить одежду таких люксовых брендов, как Prada, Alaia, Balenciaga и Schiaparelli.

В марте специалисты сервиса CDEK.Shopping провели анализ, в ходе которого раскрыли самые любимые люксовые бренды россиян. Выяснилось, что девушки в возрасте от 20 до 30 лет чаще всего приобретали в 2023 году вещи таких люксовых марок, как Vetements, Balenciaga и Jacquemus. В свою очередь, женщины от 40 лет предпочитали Prada, Versace и Gucci.

Карина Черных
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