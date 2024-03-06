Раскрыты самые любимые люксовые бренды россиян

«Газета.Ru»: россияне чаще всего выбирают вещи брендов Balenciaga и Jacquemus

Специалисты сервиса CDEK.Shopping провели анализ, в ходе которого раскрыли самые любимые люксовые бренды россиян. Соответствующую информацию публикует «Газете.Ru».

По итогам исследования выяснилось, что в 2023 году мужчины чаще приобретали товары премиальных брендов, чем женщины. Доля их покупок через упомянутый сервис составила 54,5 процента. При этом стало известно, что девушки в возрасте от 20 до 30 лет чаще всего приобретали вещи таких люксовых марок, как Vetements, Balenciaga и Jacquemus. В свою очередь, женщины от 40 лет предпочитали Prada, Versace и Gucci.

Кроме того, молодые представители мужского пола выбирали изделия марок Stone Island, Supreme, Vetements, в то время как люди постарше останавливались на вещах от Canada Goose, Burberry и Tom Ford.

«Самыми популярными брендами среди женских аксессуаров оказались: Gucci, Jacquemus, Saint Laurent, Louis Vuitton, Prada и Balenciaga. Среди одежды женщины чаще всего выбирали Prada, Canada Goose, Vetements, Burberry, Versace и Balenciaga. В женской обуви лидируют Balenciaga, Gucci, Loro Piana, Off-White, Premiata и Moncler», — рассказали эксперты.

Среди прочего, у мужской аудитории в категории «Аксессуары» лидирующими оказались Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Prada, Balenciaga, Tom Ford. Вместе с тем, выбирая обувь, они отдавали предпочтение брендам Balenciaga, Gucci, Premiata, Loro Piana, Moncler и Versace.

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