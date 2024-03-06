Стилистка назвала россиянкам неподходящую для свидания 8 Марта одежду

Стилистка Юлия Шарнина: укороченные топы не подходят для свидания 8 Марта

Стилистка Юлия Шарнина назвала россиянкам неподходящую для свидания 8 марта одежду. Соответствующий материал публикует портал «Внимание, новости!».

В первую очередь специалистка посоветовала отказаться от излишне открытых предметов гардероба, таких как укороченные топы, платья и блузы с декольте, чересчур короткие юбки и шорты. Помимо этого, эксперт призвала оставить для другого случая джинсы, за исключением классических темно-синих моделей труб или клеш.

Кроме того, Шарнина заявила, что не стоит выбирать для упомянутого праздника вещи из кожи и бархата, с металлизированным эффектом, стразами, пайетками и блестками. « В одежде с такими эффектами вы рискуете быть "не к месту", особенно если свидание будет днем или место встречи вообще не оговорено, и это сюрприз», — пояснила она.

Среди прочего, по словам собеседницы издания, неудачными для свидания в этот день станут вещи кислотных оттенков и агрессивных принтов. Она также внесла в список вызывающие принты, образы с обилием розовых, сиреневых тонов, цветных колготок, гольф и носков, торчащих из под массивной обуви.

Не забывайте, в чем бы вы ни решили идти, одежда должна быть без пятен, катышек и выглядеть опрятно. Также рекомендую избегать агрессивных ярких аксессуаров и экстравагантных причесок. Помните, если мужчина вас пригласил на свидание, значит, он уже разглядел вас из тысячи. И совсем не обязательно наряжаться во все лучшее сразу и демонстрировать все прелести Юлия Шарнина стилист

Ранее в преддверии 8 Марта на московском рынке «Фудсити» украли КамАЗ тюльпанов. Предприниматель обратился в полицию, где рассказал, что на въезде в рынок незнакомцы выдали себя за него и украли КамАЗ цветов.