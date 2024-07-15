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09:23, 15 июля 2024Мир

Трамп раскрыл причину промаха стрелка во время покушения

Трамп заявил, что избежал ранения благодаря чтению статистики по мигрантам
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что избежать пулевого ранения ему помогло чтение таблицы со статистикой по нелегальной миграции. Его слова передает издание New York Post.

«Трамп сказал, что его ждал летальный исход, если бы он не повернул голову немного вправо, чтобы прочитать таблицу со статистикой по нелегальным иммигрантам», — передает газета.

Политик добавил, что хотел продолжить выступление перед сторонниками на митинге в штате Пенсильвания, но агенты Секретной службы увели его и сказали, что «это небезопасно».

О покушении на жизнь Трампа стало известно вечером 13 июля. Стрелок был ликвидирован на месте, в 140 метрах от трибуны, где выступал политик.

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      Дарья Устьянцева
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