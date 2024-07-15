Трех врачей московского роддома осудили из-за младенца

Суд вынес приговор трем врачам московского роддома за смерть новорожденного

Гагаринский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор трем врачам столичного роддома № 4 при больнице имени Виноградова из-за младенца, не выжившего после родов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Акушеры-гинекологи Гиорги Каладзе, Анастасия Каюмова и заведующая отделением патологии беременности Марина Кирия признаны виновными в преступлении, но от наказания суд их освободил за истечением срока давности. Вместе с тем Каладзе получил условный срок в 1,5 года за подделку документов в медицинской карте. Его коллега, врач-неонатолог Ирина Герасимова, была признана виновной по статье о фальсификации медицинских данных, но также освобождена от отбывания наказания за истечением срока давности. Она может воспользоваться правом на реабилитацию за оправдание по статье 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности»).

Кроме того, суд взыскал с врачей более полумиллиона рублей солидарно — затраты на судебные расходы потерпевшей.

9 ноября 2018 года проходили роды беременной четвертым ребенком женщины. По версии следствия, врачи недооценили тяжесть ее состояния и не стали проводить ей кесарево сечение. В результате мальчик родился в срок, но с тяжелой гипоксией (удушением короткой пуповиной, обвившейся вокруг шеи). При этом доктор Каладзе, по словам свидетелей, в первый период родов на два часа покинул роженицу и ушел пить чай.

По заключению судебно-медицинских экспертов, поведение врачей привело «к разрыву сосудов пуповины, наступлению тяжелой асфиксии плода при рождении в виде абсолютно низкого уровня гемоглобина плода», «что способствовало утяжелению его состояния». Врач-неонатолог Ирина Герасимова также не оказала надлежащую помощь новорожденному. В результате мальчик прожил 23 часа.

Чтобы скрыть этот факт, Каладзе и Герасимова фальсифицировали записи в карте родов, а также ленту кардиотокографии (КТГ, ЭКГ плода у беременных), вырезав наиболее характерный кусок и вклеив на его место ленту от другой пациентки, родившей без осложнений. Однако их противоправные действия зафиксировала камера видеонаблюдения, что и позволило экспертам восстановить истинную картину происходившего в родильном зале.

Отец ребенка много лет проработал в прокуратуре Республики Коми, а судебно-медицинская экспертиза по этому делу проводилась в соседней с ней Архангельской области, хотя роды проходили в Москве. Защита врачей посчитала это нарушением закона, но суд эти доводы отверг, так как большая часть выводов экспертов подтверждена видеозаписями.

Обе стороны уже заявили о намерении оспорить приговор.

8 июля сообщалось, что в Москве суд заочно приговорил к семи годам лишения свободы 50-летнюю Анну Сивакову, учредителя и экс-руководителя клиник красоты, в которых в результате операций не выжили три пациента и еще трое получили тяжкий вред здоровью.