Три украинских дрона сбили в Курской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Курской областью. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов, заявление опубликовано в Telegram-канале чиновника.
Смирнов уточнил, что БПЛА были сбиты над Железногорским районом области. Он поблагодарил российских военных за работу и призвал жителей не прикасаться к обломкам дронов.
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«Не трогайте их и не приближайтесь к ним, это очень опасно! Сообщить о находке можно по телефону 112», — подытожил чиновник.
Президент России Владимир Путин заявлял о возможности создать на территории Украины непреодолимую для средств поражения «санитарную зону». Он указал, что эта территория позволит сократить риск атак по российским регионам.