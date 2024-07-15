Три украинских дрона сбили в Курской области

Врио главы Курской области Смирнов: ПВО сбила три украинских БПЛА

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Курской областью. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов, заявление опубликовано в Telegram-канале чиновника.

Смирнов уточнил, что БПЛА были сбиты над Железногорским районом области. Он поблагодарил российских военных за работу и призвал жителей не прикасаться к обломкам дронов.

«Не трогайте их и не приближайтесь к ним, это очень опасно! Сообщить о находке можно по телефону 112», — подытожил чиновник.

Президент России Владимир Путин заявлял о возможности создать на территории Украины непреодолимую для средств поражения «санитарную зону». Он указал, что эта территория позволит сократить риск атак по российским регионам.