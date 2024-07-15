Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:47, 15 июля 2024Россия

Три украинских дрона сбили в Курской области

Врио главы Курской области Смирнов: ПВО сбила три украинских БПЛА

Фото: Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Курской областью. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов, заявление опубликовано в Telegram-канале чиновника.

Смирнов уточнил, что БПЛА были сбиты над Железногорским районом области. Он поблагодарил российских военных за работу и призвал жителей не прикасаться к обломкам дронов.

Материалы по теме:
В Севастополе ракета ВСУ взорвалась над пляжем. Погибли дети, пострадали больше сотни людей. В атаке обвинили США
В Севастополе ракета ВСУ взорвалась над пляжем.Погибли дети, пострадали больше сотни людей. В атаке обвинили США
23 июня 2024
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение. Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение.Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
16 мая 2024
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024

«Не трогайте их и не приближайтесь к ним, это очень опасно! Сообщить о находке можно по телефону 112», — подытожил чиновник.

Президент России Владимир Путин заявлял о возможности создать на территории Украины непреодолимую для средств поражения «санитарную зону». Он указал, что эта территория позволит сократить риск атак по российским регионам.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы не будем участвовать в этом конфликте». В НАТО отказались сбивать российские ракеты над Украиной

      В большей части заказанных с доставкой блюд в России выявили микробов

      Москвич по заданию лжеправоохранителей поджег релейный шкаф на железной дороге

      В российском регионе самокатчик сбил малолетнего велосипедиста и попал на видео

      Мигрантов в России начали адаптировать по-новому

      Больше тысячи машин скопилось в очереди на Крымском мосту

      Стало известно об ударе по складу боеприпасов ВСУ в Харькове

      Россиянка избила десятилетнего школьника и отобрала у него самокат

      В Одессе раздался взрыв

      Стало известно об участии немецких снайперов в боях за Часов Яр на стороне ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше