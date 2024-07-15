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14:24, 15 июля 2024Силовые структуры

Турецкая полиция задержала пытавшегося скрыться на украинском судне россиянина

В Анталье по запросу РФ задержали пытавшегося бежать на яхте Украины россиянина

Фото: Kaan Soyturk / Reuters

В турецкой Анталье задержали россиянина, разыскивавшегося по запросу правоохранительных органов России. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, мужчина находился в розыске за взяточничество, и на его счет полицейским поступило красное уведомление Интерпола [об установлении места нахождения и аресте лица с целью его экстрадиции в рамках уголовного судопроизводства]. Силовикам пришлось проводить операцию на яхте под флагом Украины. Подозреваемый надеялся сбежать от сотрудников турецких правоохранительных органов на этом судне.

21 июня глава МВД России Владимир Колокольцев на встрече с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юном рассказал о попытках исключить Россию из Международной организации полиции Интерпола.

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      Владимир Седов
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