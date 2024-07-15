Турецкая полиция задержала пытавшегося скрыться на украинском судне россиянина

В Анталье по запросу РФ задержали пытавшегося бежать на яхте Украины россиянина

В турецкой Анталье задержали россиянина, разыскивавшегося по запросу правоохранительных органов России. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, мужчина находился в розыске за взяточничество, и на его счет полицейским поступило красное уведомление Интерпола [об установлении места нахождения и аресте лица с целью его экстрадиции в рамках уголовного судопроизводства]. Силовикам пришлось проводить операцию на яхте под флагом Украины. Подозреваемый надеялся сбежать от сотрудников турецких правоохранительных органов на этом судне.

21 июня глава МВД России Владимир Колокольцев на встрече с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юном рассказал о попытках исключить Россию из Международной организации полиции Интерпола.