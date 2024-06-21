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22:04, 21 июня 2024Мир

В России заявили о попытках исключить страну из Интерпола

Глава МВД Колокольцев заявил о попытках исключить Россию из Интерпола

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил о попытках исключить Россию из Международной организации полиции Интерпола. Об этом он сообщил на встрече с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юном, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что российская сторона также сталкивается с различными ограничениями, сокрытием информации о разыскиваемых преступниках другими государствами и приостановлением участия России в группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. По словам Колокольцева, Москва считает контрпродуктивной политизацию международного сотрудничества в правоохранительной сфере.

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