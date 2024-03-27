Захарова уличила Запад в попытке исключить Россию из Интерпола

Захарова: Запад втягивает Интерпол в политическую игру против России

Запад втягивает Международную организацию полиции (Интерпол) в политическую игру против России, чтобы отключить ее от информационных ресурсов организации, а затем исключить Россию из ее состава. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает РИА Новости.

Представитель МИД упомянула ограничения, введенные Интерполом в 2022 году, согласно которым Россия больше не может напрямую отправлять запросы в другие страны и вынуждена делать рассылки только после проверки со стороны генерального секретариата организации.

Захарова поддержала слова генерального секретаря Интерпола Юргена Штока о том, что «организация готова оказать поддержку в расследовании [теракта в "Крокус Сити Холле"] путем обмена информацией», однако призвала в этом случае «сделать что-то со своим заявлением от 2022 года».

«Данные меры в очередной раз подтверждают, что Интерпол настойчиво втягивается Западом в политическую игру, главной целью которой является отключение РФ от информационных ресурсов Интерпола и дальнейшее исключение ее из состава организации», — сообщила представитель МИД.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неожиданной готовность Интерпола помочь России расследовать теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», так как организация не делала подобных предложений во многих других случаях, в том числе после подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». В Интерполе отказались комментировать причины, по которым организация не оказала поддержку после этого инцидента.