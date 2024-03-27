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10:48, 27 марта 2024Мир

Интерпол отказался от комментариев о помощи России в расследовании теракта

Интерпол отказался комментировать помощь РФ в расследовании теракта в «Крокусе»

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Международная организация полиции (Интерпол) отказалась от комментариев о причинах, по которым организация предложила России помощь в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, но не оказала поддержку во время подрыва «Северных потоков». Об этом сообщает РИА Новости.

«Обратите внимание, что организация не дает комментарии по поводу конкретных дел или отдельных лиц», — отметили в пресс-службе организации.

Интерпол также отказался комментировать вопрос, располагала ли организация какой-либо информацией о готовящемся теракте, и делилась ли она этими сведениями с Россией.

Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток осудил нападение на людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» и заявил о готовности помочь расследованию, проводимому российскими властями.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неожиданной готовность Интерпола помочь с расследованием теракта. Глава МИД подчеркнул, что организация не делала подобных предложений во многих других случаях, которые «требовали самого пристального международного внимания», в том числе после подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

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      Лина Пивоварова
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