Турист поехал на курорт Азии и был найден бездыханным при загадочных обстоятельствах

Турист был найден бездыханным при загадочных обстоятельствах на острове Ко Лан

Тайский турист поехал на популярный курорт Азии — остров Ко Лан в Таиланде — и был найден бездыханным при загадочных обстоятельствах. Подробностями истории поделилось местное издание The Pattaya News.

Уточняется, что утром в пятницу, 12 июля, у 39-летнего Ситтикорна Каджонпрая после завтрака началась сильная рвота с кровью. Жена туриста попробовала уговорить его обратиться за медицинской помощью, однако мужчина от этой идеи отказался и пошел спать. Через несколько часов супруга попыталась разбудить Каджонпрая, но обнаружила, что он не дышит.

Прибывшие на место полицейские увидели, что все тело тайца было покрыто синяками, а голова опухла. По словам жены, мужчина любил спиртное и в состоянии алкогольного опьянения часто врезался в разные предметы. Кроме того, она отметила, что у Каджонпрая было несколько врожденных заболеваний, в том числе цирроз печени и высокое кровяное давление.

Как пишет источник, тело туриста доставили в больницу для вскрытия и определения точной причины трагедии.

В мае турист из Великобритании поехал на отдых в Таиланд и был найден бездыханным в номере отеля. Близкий друг путешественника рассказал, что с его здоровьем было все в порядке.

