Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:32, 15 июля 2024Мир

У отца стрелявшего в Трампа нашли более 20 единиц оружия

CNN: отец стрелявшего в Трампа оказался владельцем более 20 единиц оружия

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Отец мужчины, стрелявшего в бывшего президента США Дональда Трампа, оказался владельцем более 20 единиц оружия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Согласно данным, проверенным сотрудниками правоохранительных органов, более 20 единиц оружия зарегистрированы на отца стрелка Трампа Томаса Мэтью Крукса», — утверждается в сообщении.

Источники из правоохранительных органов также заявили, что все принадлежащее мужчине оружие приобретено легально.

При этом, по данным канала, при осмотре тела ликвидированного стрелка был обнаружен передатчик. В машине нападавшего также был найден приемник с проводами, которые были присоединены к металлическому ящику. В нем может находиться взрывное устройство, которое мужчина, по версии следователей, хотел задействовать для отвлечения внимания от своей позиции.

Ранее результаты аудиоэкспертизы показали, что в бывшего американского лидера стреляли из трех разных видов оружия.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский предложил пригласить Россию на следующий саммит по Украине. Что об этом думают в Москве?

      В России собрались резко увеличить производство редких металлов

      Глава ВТБ допустил повышение ставки ЦБ до 18 процентов

      Бьянка Цензори в крошечном бюстгальтере пошла с мужем в кино

      Встреча освобожденного в суде генерал-майора Попова с друзьями попала на видео

      Трамп пообещал скоро назвать кандидатуру своего вице-президента

      Лебедята устроили забастовку из-за пустой миски

      Врач рассказала об опасности отказа от мяса

      Российский фестиваль побил сразу два рекорда

      Хоккеист Кузнецов вернется из НХЛ в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше