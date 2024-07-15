У отца стрелявшего в Трампа нашли более 20 единиц оружия

CNN: отец стрелявшего в Трампа оказался владельцем более 20 единиц оружия

Отец мужчины, стрелявшего в бывшего президента США Дональда Трампа, оказался владельцем более 20 единиц оружия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Согласно данным, проверенным сотрудниками правоохранительных органов, более 20 единиц оружия зарегистрированы на отца стрелка Трампа Томаса Мэтью Крукса», — утверждается в сообщении.

Источники из правоохранительных органов также заявили, что все принадлежащее мужчине оружие приобретено легально.

При этом, по данным канала, при осмотре тела ликвидированного стрелка был обнаружен передатчик. В машине нападавшего также был найден приемник с проводами, которые были присоединены к металлическому ящику. В нем может находиться взрывное устройство, которое мужчина, по версии следователей, хотел задействовать для отвлечения внимания от своей позиции.

Ранее результаты аудиоэкспертизы показали, что в бывшего американского лидера стреляли из трех разных видов оружия.