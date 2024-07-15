Украинские войска нанесли удар по жилым кварталам Новой Каховки

Администрация Новой Каховки заявила об артобстреле ВСУ по жилым кварталам города

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам Новой Каховки в Херсонской области. Об этом сообщает администрация города.

По данным местных властей, в результате обстрела украинских войск погибла женщина, осколочные ранения также получил мужчина, его доставали в больницу.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что обстрел Новой Каховки со стороны ВСУ привел к повреждению линии электропередачи. По его словам, в результате без электроснабжения остались около 1000 абонентов, а восстановить подачу электричества невозможно из-за продолжающихся ударов.