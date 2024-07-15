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17:01, 15 июля 2024Бывший СССР

Украинские войска нанесли удар по жилым кварталам Новой Каховки

Администрация Новой Каховки заявила об артобстреле ВСУ по жилым кварталам города
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам Новой Каховки в Херсонской области. Об этом сообщает администрация города.

По данным местных властей, в результате обстрела украинских войск погибла женщина, осколочные ранения также получил мужчина, его доставали в больницу.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что обстрел Новой Каховки со стороны ВСУ привел к повреждению линии электропередачи. По его словам, в результате без электроснабжения остались около 1000 абонентов, а восстановить подачу электричества невозможно из-за продолжающихся ударов.

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