Сальдо заявил о повреждении ЛЭП в Новой Каховке при обстреле ВСУ

Сальдо: в Новой Каховке в результате обстрела ВСУ повреждена ЛЭП

Обстрел со стороны Украины территории Новой Каховки привел к повреждению линии электропередачи (ЛЭП), заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

По его словам, около тысячи абонентов «Херсоноблэнерго» остались без электроснабжения. «Обстрел киевских боевиков повредил линию электропередачи в Новой Каховке», — говорится в сообщении.

Сальдо добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать город. Восстановить подачу электричества из-за этого пока невозможно.

Ранее украинские войска обстреляли жилые кварталы Новой Каховки. В результате атаки несколько жилых домов получили повреждения, но никто из мирных жителей не пострадал.