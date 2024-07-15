Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:18, 15 июля 2024Бывший СССР

Сальдо заявил о повреждении ЛЭП в Новой Каховке при обстреле ВСУ

Сальдо: в Новой Каховке в результате обстрела ВСУ повреждена ЛЭП

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Обстрел со стороны Украины территории Новой Каховки привел к повреждению линии электропередачи (ЛЭП), заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

По его словам, около тысячи абонентов «Херсоноблэнерго» остались без электроснабжения. «Обстрел киевских боевиков повредил линию электропередачи в Новой Каховке», — говорится в сообщении.

Сальдо добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать город. Восстановить подачу электричества из-за этого пока невозможно.

Ранее украинские войска обстреляли жилые кварталы Новой Каховки. В результате атаки несколько жилых домов получили повреждения, но никто из мирных жителей не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Российский летчик раскрыл детали просьбы украинских спецслужб угнать Ту-22М3

      Популярная телезвезда показала фигуру в купальнике

      Захарова высмеяла брифинг Секретной службы США после покушения на Трампа

      Дело экс-замглавы Минсельхоза Бажанова поступило в суд

      Женщина рассказала о встрече с известным серийным убийцей

      Покушение на Трампа вынудило Байдена сменить предвыборную тактику

      Сальдо заявил о повреждении ЛЭП в Новой Каховке при обстреле ВСУ

      Названо число рискующих получить штраф за устаревшие военно-учетные данные украинцев

      Сборная Испании выиграла Евро-2024

      Трамп назвал свое спасение «подарком от Бога»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше