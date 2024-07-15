Украинский главком направил проверку в бригаду ВСУ после сообщения о высоких потерях

Главком ВСУ Сырский направил проверку в 59-ю ОМБр из-за высоких потерь

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский направил проверку в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду (ОМБр) украинской армии после сообщения о высоких потерях. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба главкома.

«Принято решение о выезде в зону ответственности соединения комплексной рабочей группы во главе с начальником Военной службы правопорядка ВСУ», — говорится в публикации.

В украинской прессе отмечается, что ранее украинские военнослужащие в социальных сетях неоднократно обвиняли командира бригады Богдана Шевчука в халатности и отдаче преступных приказов.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские командиры умышленно скрывают от вышестоящего руководства небоевые потери среди бойцов ВСУ.