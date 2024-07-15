Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:38, 15 июля 2024Бывший СССР

Украинский главком направил проверку в бригаду ВСУ после сообщения о высоких потерях

Главком ВСУ Сырский направил проверку в 59-ю ОМБр из-за высоких потерь

Фото: Alina Smutko / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский направил проверку в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду (ОМБр) украинской армии после сообщения о высоких потерях. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба главкома.

«Принято решение о выезде в зону ответственности соединения комплексной рабочей группы во главе с начальником Военной службы правопорядка ВСУ», — говорится в публикации.

В украинской прессе отмечается, что ранее украинские военнослужащие в социальных сетях неоднократно обвиняли командира бригады Богдана Шевчука в халатности и отдаче преступных приказов.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские командиры умышленно скрывают от вышестоящего руководства небоевые потери среди бойцов ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества. Аферисты массово берут на граждан кредиты

      В России подорожал вывоз отходов

      В России испытали защищающее от FPV-дронов одеяло

      Орбан продолжит свою миротворческую миссию по Украине

      В Индии состоялась свадьба века. На нее потратили 600 миллионов долларов, за торжеством следил весь мир. Как оно прошло?

      Смолов заявил о желании вернуть в «Краснодар» Мамаева

      Глава Рособрнадзора призвал брать в школы детей мигрантов только при одном условии

      Обезвреженный над Россией БПЛА повредил емкость для хранения нефти

      Маск назвал виновных в попытке покушения на Трампа

      Месси обновил собственный мировой рекорд по числу завоеванных титулов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше