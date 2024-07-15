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15:50, 15 июля 2024Бывший СССР

Украинцам предложили бороться с жарой с помощью ведра и колодца

Нардеп Гетманцев предложил украинцам бороться с жарой с помощью ведра и колодца

Фото: Evgeniy Eivo / Shutterstock / Fotodom

Украинцы могут бороться с аномальной жарой при помощи ведра и колодца. Соответствующее заявление сделал депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Рискуя шокировать поколения, которые родились и выросли вместе с кондиционерами, напомню, что 40 тысяч лет до их рождения человечество справлялось с "несносной" жарой с использованием ведра и пруда или колодца», — предложил свое решение проблемы нардеп. По его словам, такой вариант поможет украинцам «весело» преодолеть жару.

Заявление Гетманцева вызвало критику в комментариях под записью. В результате, по данным журналистов, парламентарий удалил данное сообщение из социальных сетей.

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      Екатерина Грищенко
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