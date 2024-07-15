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15:39, 15 июля 2024Культура

Умер актер из сериала «Дальнобойщики»

Умер актер из сериала «Дальнобойщики» Кузьменко
Юрий Кузьменко

Юрий Кузьменко. Кадр: сериал «Дальнобойщики»

Актер из сериала «Дальнобойщики», сценарист и режиссер Юрий Кузьменко умер на 76-м году жизни. Об этом сообщает Союз кинематографистов России в Telegram.

«В творческой биографии актера 35 ролей в таких фильмах, как: "Берегите женщин", "Рейс первый, рейс последний", "Битва за Москву", "Неустановленное лицо", "Трагедия века" и других», — указано в сообщении.

Кузьменко родился в 1949 году в Харькове. В 1976–1981 годах работал в Театре-студии киноактера на студии «Молдова-фильм». В 1983 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, мастерская Юрия Озерова. Срежиссировал 20 серий «Дальнобойщиков», став лауреатом премии «Золотой орел» в номинации «Лучший телесериал».

Ранее умер сыгравший в сериале «Глухарь» польский актер Ежи Штур. Ему было 77 лет. На счету актера — более 60 фильмов, работы в театре и режиссерские проекты.

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      Мария Рюрикова
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