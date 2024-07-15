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20:41, 15 июля 2024Моя страна

Уральские врачи спасли россиянку от «венца смерти»

На Урале врачи спасли женщину с редкой аномалией «венец смерти»

Фото: PxHere

На Урале врачи спасли россяинку от «венца смерти» — редкой и опасной сосудистой аномалии. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на департамент информационной политики Свердловской области.

Известно, что у 64-летней пациентки выявили данное заболевание благодаря исследованию кровеносного русла на ангиографе. «Венец» встречается у 15-30 процентов людей, он создает риски для жизни и может грозить потерей конечностей.

Кроме того, при операции возможны серьезные риски — сильное кровотечение, которое нередко приводит к летальному исходу. Несмотря на это, врачи Серовской городской больницы решились помочь пациентке. Медики успешно провели высокотехнологичную операцию, в ходе которой расширили ей кровеносный сосуд, установили стент в труднодоступное место и спасли женщине ногу.

Ранее сообщалось, что врачи из Кузбасса спасли девочку Алису, которая пять лет назад проглотила батарейку и дышала через трахеостому.

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      Варвара Кошечкина
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