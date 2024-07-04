Проглотившую батарейку и годами не дышавшую самостоятельно девочку спасли

В Кузбассе спасли девочку, проглотившую батарейку и дышавшую через трахеостому

Врачи из Кузбасса спасли девочку по имени Алиса, которая пять лет назад проглотила батарейку и дышала через трахеостому. Об этом пишет «Российская газета».

Врачам удалось восстановить дыхание Алисы. Теперь девочка может самостоятельно питаться и дышать. Россиянку уже выписали из больницы. В этом году она пойдет в первый класс.

Когда Алисе было полтора года, она проглотила батарейку, которая попала в дыхательные пути и пищеварительную систему на несколько часов. «Девочка не могла сама дышать, перенесла искусственную кому, находилась в реанимации, ее наблюдали хирурги детской областной больницы, эндоскописты, оториноларингологи, помогали анестезиологи-реаниматологи», — рассказали в Кузбасской областной детской клинической больнице имени Атаманова.

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