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14:42, 15 июля 2024Мир

В Аргентине назвали ЕС главным проигравшим в украинском конфликте

Аргентинский депутат Гольян: ЕС — главный проигравший в украинском конфликте

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Европейский союз (ЕС) является главной проигравшей стороной в украинском конфликте. Об этом заявил аргентинский депутат Даниэль Гольян, передает РИА Новости.

«Если есть кто-то, кто несет ущерб в связи с этой ситуацией, так это Европа. И если есть кто-то, кто получает прибыль, это США за счет Европы», — заявил политик.

Он добавил, что из-за конфликта на Украине Германия «потеряла больше всех среди стран Европы». По словам Гольяна, в результате в ФРГ подорожали источники энергии, в то время как «США имеют огромный бизнес» и получают выгоду от конфликта. Политик призвал европейские страны защищать собственные интересы.

Аргентинский депутат также подчеркнул, что начало российской специальной военной операции на Украине было следствием провокации со стороны Запада, который желал «включить Украину в НАТО и поставить ракеты в семи минутах от Москвы».

Ранее немецкие издания Bild и Der Spiegel опубликовали оперативный план Германии на случай войны на восточном фланге НАТО, в котором Россия выступает в качестве предполагаемого противника.

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      Елизавета Мытарева
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