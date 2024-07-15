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20:24, 15 июля 2024Мир

В доме стрелявшего в Трампа нашли еще одно подозрительное устройство

ФБР: в доме стрелявшего в Трампа Крукса нашли еще одно подозрительное устройство

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Еще одно подозрительное устройство нашли в доме Томаса Мэтью Крукса, стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении на сайте Федерального бюро расследований (ФБР).

«ФБР обыскало дом и автомобиль стрелка, чтобы собрать дополнительные доказательства. Подозрительные устройства, обнаруженные в обоих местах, были остановлены в безопасности техниками по бомбе и оцениваются в лаборатории», — заявили в бюро.

13 июля на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший американский лидер прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Агенты Секретной службы прикрыли политика, а затем экстренно его эвакуировали.

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      Семен Александров
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